Reaktionen aus Leimen zur Rückkehr von Boris Becker

Boris Becker hat eine schillernde Karriere hinter sich. Als er mit 17 Jahren Wimbledon gewann, war Deutschland im Tennisfieber. Später folgte eine lange Geschichte von Affären und Pleiten und die Verurteilung in London. Im Leimen kennen viele Boris noch sehr gut und schätzen seinen Lebenslauf ganz gut ein:

Ein bisschen Mitleid schwingt mit bei einigen, die natürlich mitbekommen haben, dass Boris Becker jetzt wieder sozusagen zuhause ist, geschlagen und ein Stück weit gedemütigt:

Das Mitleid mit Boris hält sich bei den meisten aber offenbar in Grenzen

Dauerhaft in Deutschland bleiben will er wohl nicht, das zumindest hat er im Interview gesagt. Als Orte, die ihm gut gefallen, nannte er

Miami und Dubai.