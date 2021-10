Unfreiwilliger Abbruch einer SWR-Liveschalte sorgt für Diskussionen

per Mail teilen

Nach den Vorfällen um den Kreisvorsitzenden Löbel liegen die Nerven bei der CDU offenbar blank. In Mannheim war das am Freitagabend deutlich zu spüren: Ein Stadtrat behinderte die SWR-Berichterstattung.

Die Aufarbeitung des Maskenskandals um den früheren Kreisvorsitzenden Nikolas Löbel beschäftigt die Mannheimer CDU - allerdings nicht einhellig in derselben Richtung. Während die einen glauben, der Kreisvorstand wolle etwas vertuschen und habe deshalb Einsicht nur in ein stellenweise geschwärztes Gutachten gewährt, wollten die anderen den Vorstand entlasten - und taten es auch am Freitagabend.

Über die Diskussion wollte der SWR berichten - live aus dem Sitzungssaal. Dort stand Reporterin Natalie Akbari weit entfernt vom Rednerpult und berichtete live in die Nachrichtensendung "SWR Aktuell Baden-Württemberg". Das missfiel offenbar dem Stadtrat Thomas Hornung. Während der Schalte begann er, auf die Reporterin einzureden, und reagierte auch nicht auf ihren Hinweis, sie sei gerade live auf Sendung. Akbari blieb schließlich nichts anderes übrig, als die Einblendung in die Sendung vorzeitig zu beenden.

Hornung ärgerte sich über Zeitpunkt der Schalte

Hornung, der sich selbst als "ausgebildeten und gelernten Journalisten" bezeichnet, verteidigte sein Eingreifen später gegenüber der Deutschen Presse-Agentur damit, dass ausgerechnet in dem Moment live und laut berichtet worden sei, als die kommissarische Kreisvorsitzende Katharina Funck in ihrem Rechenschaftsbericht auf die Vorwürfe in der Sache Löbel einging. Deshalb hätte die Schalte seines Erachtens nicht zeitgleich und im selben Raum abgehalten werden dürfen. Dass er eingegriffen habe, bereue er nicht. Der ehemalige Büroleiter des früheren Bundestagsabgeordneten Löbel entschuldigte sich lediglich, dass er im Affekt gehandelt habe und über sich hinausgeschossen sei.

"Ich habe da sicher im Affekt gehandelt und bin über mich hinausgeschossen."

Auf den Vorwurf Hornungs reagierte Natalie Akbari mit dem Hinweis, es sei abgesprochen gewesen mit dem neu gewählten Kreisvorsitzenden Christian Hötting, wo sie stehen könne, um den Ablauf der Veranstaltung nicht zu stören. Und auch die kommissarische Kreisvorsitzende Funck, die während der Schalte am Rednerpult stand, versicherte Akbari, sie habe nicht einmal mitbekommen, dass es überhaupt eine Live-Einblendung gab. Demzufolge habe sie sich sicher nicht gestört gefühlt. Funck wörtlich: "So ein Verhalten hat in der CDU keinen Platz und ist auch nicht mehrheitsfähig. Wir bedauern den Vorfall sehr."

Mannheimer Kreisvorsitzender distanziert sich

Hornung scheint mit seiner Haltung ziemlich allein da zu stehen. Sowohl die CDU Baden-Württemberg wie auch der Mannheimer Kreisverband verurteilten die Unterbrechung des Live-Berichts. Der neu gewählte Kreisvorsitzende Christian Hötting betonte in einer schriftlichen Stellungnahme, die CDU distanziere sich grundlegend von Eingriffen in die Arbeit der Presse.

"Grundlegend, und da gibt es jetzt auch kein Vertun und kein Wenn und Aber, stehen wir für die freie Arbeit der Presse."

Da vom engeren Kreisverband aber niemand den Vorfall konkret mitbekommen habe, könne man keine näheren Ausführungen machen.

BW-CDU: Legen Wert auf "ordentlichen Umgang"

Auch die Landes-CDU distanzierte sich in einer Stellungnahme der kommissarische Generalsekretärin Isabell Huber von dem Vorfall:

"Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut, sie gilt uneingeschränkt. Dazu gehört insbesondere auch kritische Berichterstattung. Wir legen großen Wert auf einen ordentlichen Umgang miteinander. Daher hat sich der Kreisverband Mannheim gestern auch direkt zu den Ereignissen in Mannheim erklärt."

Der Chefredakteur des SWR-Fernsehens, Fritz Frey, äußerte sich ähnlich. "Das Verhalten eines Mannheimer CDU-Stadtrats offenbart ein Verständnis von Pressearbeit, das mit der grundgesetzlich verbrieften Freiheit der Berichterstattung nicht vereinbar ist." Auch über den SWR hinaus sehen offenbar einige den Vorfall als Angriff auf die Pressefreiheit. So sagte der Generalsekretär der baden-württembergischen SPD, Sascha Binder, so etwas kenne man bisher nur von AfD-Veranstaltungen. Genauso twitterte es auch der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Ruprecht Polenz aus Münster.