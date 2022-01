Ermittler stellen zahlreiche gefälschte Impfpässe sicher

Bei einer Razzia am Mittwochmorgen haben Fahnder in Heidelberg, Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis zahlreiche gefälschte Corona-Impfpässe sichergestellt. Entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse lagen laut Polizei für zehn Verdächtige im Alter zwischen 20 und 55 Jahren vor. Sie sollen in Apotheken gefälschte Nachweise vorgelegt haben, um ein digitales Impfzertifikat zu bekommen. Mitarbeiter in den Apotheken bemerkten die Betrugsversuche. Die zuständige Ermittlungsgruppe bearbeitet nach eigenen Angaben derzeit rund 200 Fälle in der Region.