Raubüberfall auf Lebensmitteldiscounter

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag die Kassiererin eines Lebensmitteldiscounters in Sankt Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) überfallen. Der etwa 30-jährige Mann soll nach Polizeiangaben in dem Supermarkt zunächst eingekauft und später beim Bezahlen an der Kasse plötzlich eine Pistole gezogen haben. Mit der Waffe bedrohte er dann die Mitarbeiterin. Danach griff er in die geöffnete Kasse und entwendete einen geringen vierstelligen Geldbetrag. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter bislang nicht gefasst werden.