Ein Mann muss wegen eines illegalen Autorennens in Mannheim 2.250 Euro Strafe zahlen und ist für ein halbes Jahr seinen Führerschein los - so das Urteil am Donnerstag vor dem Mannheimer Amtsgericht. Er sei, so das Gericht, mit seinem Wagen mit über hundert Stundenkilometern durch die Stadt gerast, wo nur 50 erlaubt waren. Ein weiteres Fahrzeug sei nicht beteiligt gewesen.