Das Mannheimer Amtsgericht hat einen 33 Jahre alten Mann wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu anderthalb Jahren auf Bewährung verurteilt. Der Mann hätte im vergangenen Sommer beinahe einen Feuerwehrmann überfahren. Der 33-Jährige war damals mit seinem Auto über die Konrad-Adenauer-Brücke gerast. Dort gab es zu diesem Zeitpunkt einen Feuerwehreinsatz. Nach einem vergeblichen Überholversuch kam er nur knapp vor einem Feuerwehrmann zum stehen. Als er flüchtete, gab die Polizei zwei Schüsse auf ihn ab. Der Mann erlitt einen Durchschuss am Arm. Kurz vor der Tat hatte erfahren, dass ein Bruder einen Herzinfarkt erlitten hatte. Das Gericht wertete das als mildernden Umstand, betonte aber es sei keine Rechtfertigung, das Leben anderer zu gefährden. Neben der Bewährungsstrafe muss er 250 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Sein Auto wird eingezogen. Sein Führerschein kann er frühestens in zweieinhalb Jahren wiederbekommen.