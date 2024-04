Rasante Flucht vor Polizei in Wiesloch

Ein 19-Jähriger wollte sich in Wiesloch nicht von der Polizei kontrollieren lassen und ist mit seinem Motorrad geflüchtet - viel zu schnell und viel zu riskant, sagt die Polizei.

Ein 19-Jähriger hat sich mit seinem Motorrad eine rasante Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der junge Mann am Freitagnachmittag in den Weinbergen bei Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) unterwegs - eine Polizeistreife wollte ihn dort kontrollieren. Der 19-Jährige sah das anders und raste davon.

Mit 220 Stundenkilometern schoss er über die B3 in Richtung Leimen (Rhein-Neckar-Kreis). Dabei überholte er immer wieder Fahrzeuge rechts und kam in den Gegenverkehr, so dass mehrere Autofahrer in den Grünstreifen ausweichen mussten. In der Abfahrt nach Nußloch (ebenfalls Rhein-Neckar-Kreis) fuhr er laut Polizei mit etwa 150 Stundenkilometern über eine Sperrfläche, um eine größere Fahrzeugschlange zu überholen. Der 19-Jährige gefährdete dadurch den Angaben zufolge etliche Autofahrer.

Flucht endet nach Bremsmanöver

Seine Flucht war zu Ende, als er aus einer Kurve getragen wurde. Er raste geradeaus in eine Böschung, versuchte noch zu bremsen und stürzte. Schließlich wurde er festgenommen und doch noch kontrolliert. Dabei zeigte sich laut Polizei, dass er keine Fahrerlaubnis für das Motorrad hatte. Sein allgemeiner Führerschein wurde eingezogen. Die Polizei sucht jetzt Autofahrer, die der Raser gefährdet hat.