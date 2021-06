per Mail teilen

Der Betriebsratsvorsitzende des Walldorfer Softwarekonzerns SAP, Ralf Zeiger, ist zurückgetreten. Das betätigte ein Unternehmenssprecher auf SWR-Anfrage. Zum Hintergrund des Rücktritts machte SAP keine Angaben.

Aus Kreisen des Betriebsrats hieß es, Zeiger habe seinen Rücktritt am Freitag in einer E-Mail erklärt. Darin stand, dass er mit sofortiger Wirkung seine Posten als Vorsitzender des Betriebsrats und Mitglied des Aufsichtsrats aufgebe. Über die Hintergründe könne er nichts sagen. Auch ein Pressesprecher der SAP sagte, dass man dazu keine Angaben machen könne. Ralf Zeiger war seit 2018 Vorsitzender des SAP-Betriebsrats, seit 2019 im Aufsichtsrat.

Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Aufsichtsratswahl?

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die Heidelberger Staatsanwaltschaft wegen einer angeblich manipulierten Aufsichtsratswahl im Konzern ermittelt. Demnach habe man ein Verfahren wegen versuchten Prozessbetrugs eingeleitet. Ob und inwiefern Zeigers Rücktritt damit zusammenhängt, ist unklar.

SAP-Mitarbeiter: Prozess am Heidelberger Landgericht

Dem voraus ging ein Prozess am Heidelberger Landgericht: Dort hatte ein früherer SAP-Mitarbeiter geklagt, weil er 500.000 Euro von einem Betriebsrat des Unternehmens verlangte. Für diesen habe der Kläger während der Wahl geworben und sollte dafür Geld bekommen. Das Gericht sah das als unlauter an und übergab den Fall an die Staatsanwaltschaft.