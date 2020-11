Der Heidelberger Rainer Dulger ist neuer Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

Dulger folgt auf Ingo Kramer, der seit November 2013 Präsident der BDA war. Die Mitgliederversammlung sprach Dulger für zwei Jahre das Vertrauen aus.

Rainer Dulger ist neuer Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Imago imago images / photothek

Dulger war bereits Vizepräsident

Dulger war amtierender Vizepräsident der BDA und ist seit 2003 Mitglied des Präsidiums. Gleichzeitig ist er seit 2012 Präsident von Gesamtmetall, dem Dachverband von 21 Arbeitgeberverbänden der deutschen Metall- und Elektro-Industrie und seit 2014 Präsident der Arbeitgeberlandesvereinigung Baden-Württemberg. Rainer Dulger ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Geschäftsführer der Prominent GmbH

Seit mehr als 20 Jahren ist Dulger geschäftsführender Gesellschafter der Heidelberger Prominent GmbH. Das von seinem Vater gegründete Unternehmen mit Sitz in Heidelberg entwickelte sich zu einem der weltweit führenden Hersteller auf dem Gebiet der Dosiertechnik und Wasserdesinfektion. Inzwischen arbeiten in der Zentrale in Deutschland und an weiteren 50 Standorten weltweit mehr als 2.700 Mitarbeiter.