Die Polizei fahndet mit einem Phantombild nach einem Mann, der am Abend des 24. Februar ein Wettbüro in Schwetzingen überfallen haben soll. Dabei erbeutete er laut Polizei mehrere tausend Euro. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Er trug zur Tatzeit einen schwarzen Pulli, eine schwarze Jogginghose, sowie einer dunkle Mütze. Während des Überfalls sei er mit einer "Vendetta-Maske" maskiert gewesen, so die Polizei.