Bürgerinitiative will Radwegbau in Wiesenbach verhindern

In Wiesenbach (Rhein-Neckar-Kreis) gibt es einen ungewöhnlichen Streit um einen geplanten Radweg. Die 300 Meter lange Strecke soll über eine halbe Million Euro kosten.

Die Landesregierung will das 300 Meter lange Stück Radweg am Sportplatz am Ortsausgang in Richtung Langenzell als Lückenschluss bauen. Der Gemeinderat hat zugestimmt.

Zwischen der Landesstraße und dem Sportplatz müsste der neue Radweg Platz finden SWR

Die Platzverhältnisse neben der Straße sind aber beengt, es sind umfangreiche Arbeiten notwendig, deshalb auch der hohe Baupreis von 550.000 Euro. 30.000 Euro davon müsste die 3.100 Einwohner zählende Gemeinde selbst aufbringen.

Es gibt schon einen Radweg

Eine Bürgerinitiative um den früheren Bürgermeister Friedbert Kaiser will das verhindern - denn es gibt schon einen Radweg. Er verläuft hinter dem Sportplatz und macht einen Bogen um das Gelände. Die Landesregierung will diesen Bogen abkürzen und damit den Radweg attraktiver machen.

Bürgermeister: Bau ist sinnvoll

Wiesenbachs Bürgermeister Eric Grabenbauer lässt auf SWR-Anfrage schriftlich mitteilen, der Gemeinderat habe den Bau beschlossen, weil er sinnvoll sei.

Bürgerbegehren angestrebt

Friedbert Kaiser spricht dagegen von Naturzerstörung und Verschwendung von Steuergeld. Rund 40 Familien hätten sich der Bürgerinitiative bereits angeschlossen. Der nächste Schritt sei das Sammeln von Unterschriften für ein Bürgerbegehren.