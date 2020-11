Der südhessische Landkreis Bergstraße will rund 655.000 Euro in den Radschnellweg zwischen Heidelberg und Darmstadt stecken. Außerdem will der Landkreis in mehrere Busverbindungen und in den Ausbau der Ruftaxi-Angebote investieren. Das teilte der Kreis am Mittwoch mit, bei der Bekanntgabe des Haushaltsplan des Kreises für das kommende Jahr.