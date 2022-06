Land vergibt Preise für Fahrradwege

2030 sollen in Baden-Württemberg 20 Prozent aller Wege mit dem Rad zurückgelegt werden. Dieses Ziel ist ein Leitthema beim Radkongress am Donnerstag in Mannheim. Die Gastgeberstadt Mannheim hat beim Ausbau der Radwege selbst einige Erfolge vorzuweisen.

Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat am Donnerstagvormittag die Landespreise für Radinfrastruktur 2022 vergeben. 18 Projekte waren eingereicht worden, Winfried Hermann sprach von einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Reutlingen und Tübingen vorn Platz 1 belegt Reutlingen unter anderem für die Umgestaltung des Knotenpunktbereichs Bellinostraße/ Hindenburgstraße/ Pomologie: Es sei ein "erheblicher Umbau" eines Knotenpunkts. Platz 2 ging an Esslingen, das die Hindenburgstraße als Fahrradstraße eingerichtet hat. Es ist nach Angaben der Stadt mit zwei Kilometern Länge die längste Fahrradstraße in Süddeutschland. Es gibt zwei dritte Plätze für die Tübinger Radbrücke mit Bodenheizung und für den Ortenau-Kreis für den Rad- und Gehweg zwischen Hugsweiler und der B3. Erfolge Mannheims Mannheim arbeitet selbst an seinem Radwegenetz. Die Stadt ist zwar schon vor fünf Jahren vom Land als fahrradfreundliche Kommune ausgezeichnet worden, Radler allerdings sind damit nicht immer einverstanden. Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD), der für Verkehr zuständig ist, nutzte beim Radkongress am Donnerstagvormittag die Chance und zählte die Erfolge der Stadt auf. Erfolg Radweg Augustaanlage Er betonte den Bau von beidseitigen Fahrradstreifen auf der Augusta-Anlage oder die neue Fahrradstraße in der Innenstadt. Ralf Eisenhauer wies zudem auf die künftigen Radschnellwege hin: Der Radschnellweg Mannheim-Viernheim-Weinheim wird abschnittsweise umgesetzt, der Radschnellweg Heidelberg-Mannheim ist in der Entwurfsplanung und es gibt eine Machbarkeitsstudie für eine dritte Verbindung nach Schwetzingen-Walldorf-Wiesloch. Zudem werde der Grüne Rechtsabbiegepfeil für Kreuzungen geprüft. Das Ziel, bis 2030 eine klimaresiliente Stadt zu werden, die mit Hitze umgehen kann, sei nur mit mehr Radverkehr möglich. Am 25. Juni gibt es nach zwei Jahren Pause wieder eine Neuauflage des Fahrradfestivals Monnembike.