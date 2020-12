per Mail teilen

Schon wieder hat ein Unbekannter im Neckar-Odenwald-Kreis die Radmuttern an einem Auto gelöst. Laut Polizei hatte ein Autobesitzer in Walldürn nach dem Losfahren gemerkt, dass sämtliche Radmuttern locker waren. Das Polizeirevier Buchen ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt. Seit April verzeichnet die Polizei im Raum Buchen rund 20 solcher Fälle.