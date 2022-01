Radmuttern an Traktor gelockert

Seit Monaten ermittelt die Polizei rund um Buchen, weil Unbekannte immer wieder Radmuttern an Autos lockern. Jetzt hat es einen Traktor in Bödigheim getroffen: Laut Polizei waren sämtliche Radschrauben gelockert, eine brach. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden war gering. Dennoch ermittelt die Polizei auch in diesem Fall wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Allerdings, so die Polizei, seien die Ermittlungen schwierig, weil Tatort und Tatzeit häufig nicht eingegrenzt werden könnten.