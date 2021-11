Lose Radmuttern an Rettungswagen bei Ladenburg - zwei Leichtverletzte

Während einer Einsatzfahrt haben sich bei Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) zwei Räder eines Rettungswagens gelöst. Die Räder flogen in den Gegenverkehr. Das hatte Folgen.

Zwei Personen wurden laut Polizei dadurch leicht verletzt. Der Unfall passierte am Dienstagmorgen auf der L 597 an der Anschlussstelle Ladenburg-Ost. Dort lösten sich an einem Rettungswagen während einer Einsatzfahrt hinten links die Zwillingsräder, die in den Gegenverkehr geschleudert wurden.

Zwei Leichtverletzte durch fliegende Reifen im Gegenverkehr

Eines der Räder landete den Angaben zufolge jenseits der Fahrbahn, das zweite traf frontal auf ein Auto auf der Gegenfahrbahn. Der 40-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Auch der 25-jährige Fahrer des Rettungswagens erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen liegt laut Polizei bei mehreren tausend Euro.

Polizei: Unbekannte Person könnte Radmuttern gelöst haben

Die Polizei vermutet, dass eine unbekannte Person die Radmuttern am Rettungswagen gelöst haben könnte. Die Beamten ermitteln nun wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.