Erneut Radmuttern an Auto gelöst

Schon wieder hat ein Unbekannter in Buchen die Radmuttern eines geparkten Autos gelockert. Laut Polizei nahm der Täter oder die Täterin außerdem die Radkappe mit. Seit anderthalb Jahren wiederholen sich solche Fälle - inzwischen gibt es über 50, einer davon führte zu einem Unfall. Das Lösen von Radmuttern ist eine schwere Straftat. Doch den Täter zu schnappen ist laut Polizei schwierig. Er hinterlasse kaum Spuren an den Rädern, da er während der Tat nur sein Werkzeug berühren muss und der Tatvorgang lediglich ein paar Sekunden dauere, so die Ermittler. Lose Radmuttern an Fahrzeugen können laut TÜV Süd sehr gefährlich sein und steigern die Unfallgefahr. Das Rad fängt an zu eiern und wenn es sich löst, ist das Auto kaum zu kontrollieren.