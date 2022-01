Wieder Radmuttern an Auto bei Buchen gelöst

per Mail teilen

Erneut hat ein unbekannter Täter im Raum Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) Radmuttern an einem geparkten Auto gelöst. Die Polizei geht von einem Serientäter aus.

Der betroffene Autofahrer bemerkte laut Polizei Ende vergangener Woche während der Fahrt ungewöhnliche Geräusche und konnte den Wagen stoppen, bevor sich ein Reifen löste.

Mehrere Radmuttern bei Buchen gelockert

An dem Mitsubishi waren nach Polizeiangaben mehrere Radmuttern gelockert, eine war ganz verschwunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der oder die Unbekannten sich zwischen Donnerstag und Freitag an dem Wagen zu schaffen gemacht hatten, möglicherweise auf dem Parkplatz am Buchener Hallenbad.

Gelöste Radmuttern: Steckt ein Serientäter dahinter?

Die zuständige Polizei in Heilbronn hat in den vergangenen fast zwei Jahren im Großraum Buchen weit über 50 Fälle solcher Taten registriert und vermutet einen Serientäter. Sie bittet die Bevölkerung darum, entsprechende verdächtige Wahrnehmungen zu melden.