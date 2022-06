2. RadKONGRESS Baden-Württemberg mit Verkehrsminister Hermann

per Mail teilen

Am Donnerstag findet im Mannheimer Rosengarten der 2. RadKONGRESS Baden-Württemberg statt. Bei der Veranstaltung wird Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) den neuen Radreport vorstellen, der den Stand der Radverkehrsförderung beschreibt. Der 2. RadKONGRESS Baden-Württemberg steht unter dem Motto "Jetzt! Mehr Radverkehr für Stadt und Land". Hermann will auf dem Kongress erläutern, wie erreicht werden soll, dass der Radverkehrsanteil bis 2030 um 20 Prozent gesteigert werden kann. Der Kongress richtet sich an alle Akteure der Radverkehrsförderung im Land. Er soll Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Verwaltung, Verbänden und Vereinen, Wissenschaft und Wirtschaft eine Plattform bieten, um sich auszutauschen. Zu den Themen des Kongresses gehören unter anderem Radschnellwege, aber auch sicheres Fahrradparken.