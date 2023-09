Der Stadtrat in Landau diskutiert am Dienstag über eine Steuer, die bundesweit einmalig wäre: Die Fraktion der Grünen will eine Leerstandssteuer einführen, um gegen die Wohnungsnot in Landau vorzugehen. Oberbürgermeister Dominik Geißler von der CDU zieht mit - gegen den Rest seiner Partei.