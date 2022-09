Radfahrerin bei Unfall mit Polizeiwagen tödlich verletzt

Eine alte Dame ist mit ihrem Rad an einer Landstraße unterwegs, als sie von der Polizei mit deren Wagen erfasst wird. Die Frau stirbt noch am Unfallort.

Eine 84-jährige Radfahrerin ist in Schwetzingen von der Polizei angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Der Unfall habe sich am Mittwochmittag auf der Ketscher Landstraße in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) ereignet, teilte das Polizeipräsidium in Mannheim mit.

Die Frau sei trotz Wiederbelebungsversuchen noch am Unfallort gestorben. Der Fahrer des Dienstwagens erlitt einen schweren Schock. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Radfahrerin die Straße überqueren. Doch wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

Polizei nicht auf Einsatzfahrt

Die Polizei sei aber auf keiner Einsatzfahrt gewesen, hieß es. Ein Sachverständiger soll nun im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mannheim klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte.