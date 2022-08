Knapp zwei Monate nach einer Auto-Attacke in Mannheim ist ein weiterer Radfahrer gestorben. Ein psychisch kranker Mann war in die Gruppe gerast. Die Ermittlungen dauern an.

