Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein Radfahrer ist am Samstag bei einem Unfall in der Mannheimer Neckarstadt lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte ein am Straßenrand parkender Autofahrer die Tür seines Wagens in der Langen Rötterstraße geöffnet, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Der zeitgleich überholende Radfahrer kollidierte daraufhin mit der geöffneten Tür und stürzte mit dem Kopf auf die Fahrbahn. Nach Angaben der Polizei trug der Radfahrer keinen Helm. Der Mann zog sich schwere Kopfverletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.