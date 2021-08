Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es jetzt sogenannte Rad-Guides: Eine Gruppe von Frauen und Männern, die Interessierten die Region per Rad näherbringen sollen, und zwar bei öffentlich geführten Radtouren in Kombination mit der Vermittlung von wissenswerten Informationen über Natur und Landschaft sowie Land und Leute. 23 Personen haben sich zum Rad-Guide ausbilden lassen, vom Agraringenieur über die Kunsthistorikerin bis hin zum Bäcker. Sie bieten künftig verschiedene Rad-Touren durch die Region an, zum Beispiel die Tour "Kirchen, Kloster und Kapellen", die in Mauer startet. Die kürzeste Tour ist 20 Kilometer lang, die längste 75 Kilometer. Das Angebot findet man auf der Homepage des Rhein-Neckar-Kreises.