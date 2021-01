Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland sinkt: Laut Robert-Koch-Institut lag sie zuletzt bei 119. Dem niedrigsten Wert seit dem 1. November. Gleichzeitig wurden über 1.000 neue Todesfälle gemeldet. Und die Infektionszahlen sind noch immer viel zu hoch. Auch deshalb wird beispielsweise in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) kontrolliert.

Damit Infizierte niemanden anstecken, werden sie in der Regel in häusliche Quarantäne geschickt. Aber das hat seine Tücken: Die Versuchung, trotzdem mal schnell zum Bäcker um die Ecke oder zum Kiosk zu gehen, ist groß. In Baden-Württemberg sind zum dritten Mal landesweite Quarantäne-Kontrollen durchgeführt worden. Pascal Seidel ist Leiter des Schwetzinger Ordnungsamts. Er sagt gegenüber dem SWR, bislang seien 30 Personen auf der Quarantäneliste. Die Betroffenen sind sowohl telefonisch aber auch direkt vor Ort - in der Regel über die Gegensprechanlage - kontaktiert worden.

Keine Verstöße bislang in Schwetzingen

Bis jetzt habe man noch keinen Quarantäneverstoß festgestellt. Die Reaktionen seien dieses Mal im Vergleich zu den vorangegangenen Kontrollen unterschiedlich ausgefallen. Es gebe Menschen, die sehr dankbar sind, weil sie Fragen haben. Andere seien genervt. Es handelt sich um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem im Bereich der Ortspolizei, die aber im Umgang mit solchen Situation geschult seien.

"Man merkt den Menschen an, dass sie ein Stück weit genervt sind" Pascal Seidel, Leiter des Schwetzinger Ordnungsamts

Ein Verstoß gegen die Quarantäneanordnung kann übrigens mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 25.000 Euro nach dem Infektionsschutzgesetz geahndet werden.