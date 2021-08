per Mail teilen

Es ist ein außergewöhnliches Festival, das zurzeit in Mannheim stattfindet: "Sub_Dance" zeigt queere Tanz- und Performancekunst auf höchstem Niveau.

Seit sechs Jahren betreibt Carolin Judith Ott in Mannheim die "Disco Zwei" im Quadrat T6. Der Club ist in mehrfacher Hinsicht ein Exot in der Disco-Szene. Er ist einer von bundesweit nur wenigen Nachtclubs unter weiblicher Führung – und er hat einen kulturellen Anspruch.

Performance-Kunst in der Mannheimer "Disco Zwei" SWR

Gefördert von der Bundesregierung

Zurzeit ist in der Disco Zwei das Festival Subs_Dance zu sehen. Das interdisziplinäre Tanz- und Performance-Projekt ist so ambitioniert, dass es vom "Fonds Darstellende Künste" der Bundesregierung gefördert wird. Im Zentrum stehen queere Künstler aus den unterschiedlichsten Bereichen der subkulturellen Tanzszene.

Ort für diverse Menschen

Die Disco Zwei engagiert sich nach eigenen Angaben bereits seit Jahren für Projekte im Tanz- und Theaterbereich. Bei der Buchung von DJs achtet die Betreiberin außerdem darauf, viele Frauen, sowie nicht-weiße und queere Menschen zu engagieren. Ziel sei es, einem möglichst diversen Publikum einen Ort zu bieten, an dem sie sich frei fühlen können.