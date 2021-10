SAP verdient im dritten Quartal mehr als erwartet

per Mail teilen

Europas größter Softwarehersteller SAP hat im abgelaufenen dritten Quartal deutlich mehr verdient als gedacht und erhöht den Jahresausblick. Das Betriebsergebnis stieg laut vorläufigen Zahlen überraschend um 2 Prozent auf 2,10 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) mitteilte - das ist mehr, als von Analysten erwartet. Der Umsatz legte im Vergleich zum schwachen Vorquartal um 5 Prozent zu, er liegt bei 6,84 Milliarden Euro. Das Unternehmen wird vor allem durch das boomende Cloud-Geschäft beflügelt. Europas größter Softwarehersteller will weg vom klassischen Verkauf von Programmlizenzen, hin zum Vermieten von Anwendungen in einer gemeinsamen, weltweit zugänglichen Cloud. Es sei über alle zentralen Finanzkennzahlen hinweg ein ausgezeichnetes Quartal gewesen, sagte Finanzvorstand Luka Mucic. Für das gesamte Jahr rechnet SAP jetzt mit einem leicht nach oben verbesserten Ergebnis von bis zu 8,3 Milliarden Euro.