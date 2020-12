per Mail teilen

Das Ordnungsamt der Stadt Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) will am Mittwoch und Donnerstag verstärkt die Einhaltung der Corona-Quarantäne-Pflicht kontrollieren. Die Kontrollen sollen laut Stadt als Vor-Ort-Kontrollen und telefonisch durchgeführt werden. Die Stadt begründet das mit einer entsprechenden Forderung des baden-württembergischen Innenministeriums an die Kommunen.