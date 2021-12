Wie eine Heidelberger Familie die Quarantäne ihres Kindes erlebt

Amelie Weidner hat Corona, so wie rund 20 andere Kinder aus dem Mannheimer Ludwig-Frank-Gymnasium. Die Quarantäne ist für die Elfjährige und ihre Familie sehr belastend.

Das Beste aus der Situation machen: Quarantäne in der Hängematte SWR

Als Amelie bei einem Schnelltest von ihrer Corona-Erkrankung erfährt, bricht sie heulend zusammen. Sie hat Angst. Nicht so sehr vor der Erkrankung selbst, sondern davor, dass sie nun Teil des Pandemie-Problems ist. Sie könnte andere anstecken oder sogar schon angesteckt haben. Als auch ihr PCR-Test positiv ist, ist die ganze Familie geschockt. Es folgen zwei Wochen Quarantäne für Amelie und zehn Tage für ihre achtjährige Schwester Luisa.

Zwei Wochen Quarantäne sind lang für ein Kind

Die Erkrankung selbst ist bei Amelie schnell vorbei. Ein Tag Kopfschmerzen, ein Tag Fieber, danach fühlt sie sich besser. Die eigentliche Belastung ist die Isolation durch die Quarantäne. Zum Glück melden sich ihre Freundinnen aus der Schule und dem Hockey-Verein regelmässig per Video-Chat. Das hilft Amelie über die besonders schlimmen ersten Tage. Und dass ihre kleine Schwester Luisa bei ihr ist.

"Das Gesundheitsamt hat uns empfohlen, die Schwestern voneinander zu isolieren, damit die Kleine sich nicht auch ansteckt. Aber das hätten die beiden nicht ausgehalten."

Die ganze Familie leidet

Amelies kleine Schwester Luisa muss auch in Quarantäne. Allerdings darf sie sich nach sieben Tagen frei testen. Die Mädchen spielen auf Abstand miteinander. Denn Amelie in ihrem Zimmer zu isolieren, das kommt für die Familie von Anfang an nicht in Frage. "Das Kind würde durchdrehen", sagt ihre Mutter. Sie nehmen auch die Mahlzeiten zusammen ein, aber eben auch mit viel Abstand. Alle versuchen vorsichtig zu sein. Doch ein normales, inniges Familienleben, wie es die Weidners sonst führen, ist praktisch kaum noch möglich. Das ist für alle belastend.

Kontakt zur Außenwelt gibt es in der Quarantäne nur durchs Fenster SWR

Beide Eltern sind doppelt geimpft, für sie gilt keine Quarantäne und auch keine Testpflicht. Stefanie Weidner und ihr Mann testen sich trotzdem jedesmal, wenn sie das Haus verlassen. Und auch die achtjährige Luisa testen sie täglich.

"Wir haben wenigstens ein großes Haus, wir können gut Abstand halten. Andere haben das nicht. Für sie bleibt nur, ihr Kind im Kinderzimmer zu isolieren. Das ist ganz furchtbar."

Impftermine sind rar

Von anderen Familien weiß Stefanie Weidner, dass es schwer ist, für ihre Kinder einen Impftermin zu bekommen. Luisa hat jetzt einen, weil ihr Kinderarzt einer der ersten war, der auch Kindern unter zwölf Jahren und ohne Vorerkrankung eine Impfung anbot. Doch nicht jeder hat so viel Glück. Teilweise seien die Impftermine bei den Kinderärzten schon bis März ausgebucht, hat Stefanie Weidner von anderen Eltern gehört.

Nun hoffen alle, dass die Jüngere sich nicht doch noch ansteckt. "Sonst geht der ganze Zirkus wieder von vorne los", sagt Stefanie Weidner, "dann können wir Weihnachten vergessen."

Spielen ja, aber nur mit Abstand SWR

Stadt Mannheim: 15 "Infektionsgeschehen" an Schulen und Kitas

Nach Auskunft der Stadt gibt es derzeit 15 "relevante Infektionsgeschehen" in Schulen und Kitas in Mannheim. Relevant bedeutet, dass mehr als fünf Kinder oder 20 Prozent infiziert sind und somit die gesamte Gruppe bzw. Klasse in Quarantäne muss. Dabei geht die Zahl zurück, so die Stadt. Ende November waren es noch 41 Fälle.