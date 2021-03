Der Auftakt der Olympiaqualifikation für die deutschen Schwimmer ist nach Heidelberg verlegt worden. Das teilte der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) gestern mit. Eigentlich sollten die Wettkämpfe in Würzburg stattfinden. Um möglichen Lockdown-Lockerungen nicht im Wege zu stehen habe man sich entscheiden, die Wettkämpfe in ein für die Öffentlichkeit unzugängliches Schwimmbad wie dem Heidelberger Olympiastützpunkt zu verlegen, so der DSV. Als Termin bleibt das erste Aprilwochenende bestehen. Bis zum 18. April haben Deutschlands Beckenschwimmer die Chance, die Nominierungskriterien für die Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) zu erfüllen.