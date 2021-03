Der nächste Lockdown. Bis Mitte April. Aber: Was macht das mit uns? Was macht das mit unserer Psyche? Welche Möglichkeiten gibt es, Ostern doch irgendwie würdig und harmonisch zu feiern? Eine Psychologin aus Heidelberg versucht Antworten zu geben.

SWR Aktuell: Der Lockdown ist schon wieder verlängert bis zum 18.04. und damit bis weit über Ostern hinaus. Wie viel Frust vertragen die Menschen eigentlich noch?

Nadia Sosnowsky-Waschek: Frust ist schon das richtige Stichwort. Psychologen sprechen oftmals von Resignation. Wir haben ja eine ganz lange Zeit jetzt hinter uns gebracht, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Stimmung jetzt natürlich getrübt ist. Das ist absolut verständlich. Der Mensch kann sich ja vor allem dann gut entfalten, wenn er Ziele hat und zuversichtlich ist, diese auch zu erreichen. Wir haben uns ja alle angestrengt jetzt über das ganze Jahr hinaus. Momentan wird uns wieder so eine Bremse rein gesetzt. Jetzt müssen wir wieder die letzten Ressourcen mobilisieren, um mit dieser herausfordernden Situation klarzukommen. Für viele Menschen gilt es quasi als eine Art Bestrafung. Aber da muss man natürlich schon sich überlegen, wie man das kompensieren kann.

SWR Aktuell: Sie haben gerade von einem Ziel gesprochen, es wird immer vom Licht am Ende des Tunnels gesprochen. Leider sieht man von diesem Licht überhaupt nichts. Es ist immer noch dunkel. Was macht diese Ausweglosigkeit mit unserer Psyche?

Nadia Sosnowsky-Waschek: Auf die Spitze getrieben, kann es natürlich schon zu depressiven Verstimmungen führen, einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Sorgenvolle Gedanken können natürlich auch den ganzen Alltag erfüllen. Man zieht sich noch mehr zurück. Oftmals stellt sich da noch mal so eine Erschöpfung auch ein: körperlich, aber auch eine emotionale Erschöpfung, eine Lustlosigkeit. Viele dieser Beschwerden ähneln tatsächlich einer depressiven Verstimmung, so wie wir das auch bei einer klassischen Depressionen auch sehen.

SWR Aktuell: Was für Strategien kann jeder Einzelne entwickeln, um eben mit dieser wachsenden Anspannung umzugehen?

Nadia Sosnowsky-Waschek: Ich denke, dass im Falle des neuen harten Lockdowns, ist es nicht mehr ausreichend, einfach eine Meditations-CD einzulegen, sich ein bisschen auf der Couch gemütlich zu machen. Denn auch andere Themen spielen gerade in de Osterzeit eine wichtige Rolle. Das ist das Thema Rituale so ähnlich wie in der Zeit um Weihnachten. Dann spielt auch das Thema Glauben, Spiritualität, Sinnhaftigkeit eine Rolle, Zeit zum Innehalten, Zeit auch für Begegnungen. Das ist alles wieder nicht möglich. Die Bedürfnisse dazu sind ja da, und die werden durch das Osterfest quasi wieder aktiviert und möchten auch befriedigt werden. Bedürfnisse möchten sofort befriedigt werden. Das heißt, wir müssen uns gewissermaßen Rituale neu schaffen. Da gibt es tatsächlich keine Standardantwort, was man da machen kann. Vielleicht ist es wirklich das Buch. Vielleicht muss man sich neue Gruppen suchen, wo man sich mit diesen Themen auseinandersetzt unter der Einhaltung dieser ganzen Regeln. Es ist eine Herausforderung.

SWR Aktuell: Regeln sind ein gutes Stichwort: Die Corona-Maßnahmen. Jeder geht anders damit um. Der eine feiert alleine Ostern, der andere wahrscheinlich mit der Großfamilie. Der eine fliegt nach Mallorca, der andere sitzt mit Maske im Wohnzimmer. Spielt da auch Neid eine Rolle bei der ganzen Geschichte?

Nadia Sosnowsky-Waschek: Mit Sicherheit auch. Ich denke, dass die Gleichbehandlung auch ein Grundbedürfnis des Menschen ist, weil es auch mit Planbarkeit assoziiert ist. Das heißt: Wann bin ich denn dran? Wann werde ich geimpft? Warum darf ich Dies und Jenes nicht. Das hat schon auch etwas mit Fairness zu tun. Das heißt: Ich tue etwas solidarisch zum Erhalt dieses Systems, und ich möchte auch etwas zurückbekommen. Wenn da so ein Ungleichgewicht entsteht, dass Geben und Nehmen sozusagen nicht optimal reguliert wird, dann ist natürlich der Frust wieder da.

SWR Aktuell: Was würden Sie Politikern gerne sagen in diesen Zeiten? Haben Sie Tipps oder Ideen, die sie den Entscheidern in Berlin gerne einfach mal zurufen würden?

Nadia Sosnowsky-Waschek: Ich habe natürlich viele Tipps. Es wäre schön, wenn wir mehr Planbarkeit und mehr Kreativität auch im Umgang mit der Krise hören würden. Vielleicht auch mal Diskussionen über die Chancen, die diese Krise für uns alle und die Gesellschaft auch bedeutet. Ich persönlich vermisse zum Beispiel Debatten über eine neue Bildungspolitik. Ich vermisse auch die Frage, wie wir unsere Kinder in dieser Zeit stark werden lassen können. Perspektiven für die jungen Menschen, die werden viel zu wenig konkret angegangen. Wir brauchen auch positive Perspektiven, die nicht nur getrieben sind durch Inzidenzwerte. Vielmehr auch würde ich mir eine Führung wünschen, die auch Visionen, Aufbruch und Motivation vermittelt. Ich glaube, da sind die Menschen einfach bedürftig etwas Neues zu hören.