Psychisch Verwirrter bedroht Studierende in Heidelberg - Festnahme

Eine laut Polizei "psychisch auffällige Person" hat am Mittwochmorgen in einem Heidelberger Universitätsgebäude Studierende verbal bedroht. Die Beamten nahmen den Mann fest.

Die Polizei teilte mit, nachdem der Mann in dem Uni-Gebäude in der Karlstraße mehrere Studierende mit Worten bedroht hatte, sei das Gebäude geräumt und der Bereich großräumig abgesperrt worden. Der Mann habe bei der anschließenden Festnahme keinen Widerstand geleistet.

Polizeieinsatz in Heidelberg: Mehrere Straßen gesperrt

Zeitweise waren rund um den Karlsplatz in der Heidelberger Altstadt mehrere Straßen und Gassen gesperrt. Die Sperrungen wurden am Mittwochmittag wieder aufgehoben. Die Ermittlungen dauerten weiter an, so die Polizei.

Rot-weißes Absperrband der Polizei in der Nähe des Karlsplatzes in der Heidelberger Altstadt am Mittwochmittag René Priebe, PR-Video

Update: Verkehrssperrungen aufgehoben - Polizeieinsatz aufgrund Person, die in Universitätsgebäude in der Karlstraße Drohungen gegenüber Studierenden geäußert hatte: https://t.co/6jNhfE5sUZ

Laut der Pressestelle der Heidelberger Universität handelte es sich bei dem betreffenden Gebäude um das Fachschaftsgebäude der theologischen Fakultät der Uni.