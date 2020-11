Die Polizei hat am Samstagabend eine Ansammlung von rund 30 hochmotorisierten Autos am Stephanienufer in Mannheim-Lindenhof angetroffen. Anwohner hatten sich über Lärm beschwert. Die Fahrer aus dem ganzen Umland ließen die Motoren immer wieder laut aufheulen. Beim Eintreffen mehrerer Funkstreifen fuhren die meisten weg. Das Stephanienufer war danach von Unrat übersät. Einige Fahrer wurden kontrolliert, schreibt die Polizei. Gegen einige von ihnen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nach den Kontrollen verlagerte eine kleinere Gruppe der Autofahrer ihr Treffen auf den Parkplatz eines Lokals in der Rheinkaistraße.