Nach Prügelattacke in Café: Staatsanwaltschaft geht in Revision

Nach dem Urteil des Mannheimer Landgerichts gegen einen Mann, der einen Widersacher in einem Mannheimer Café fast zu Tode geprügelt hatte, geht die Staatsanwaltschaft in Revision. Sie fordert eine härtere Strafe. Der 34-jährige Mann hatte den Kellner nach einem Streit mit rund 200 Tritten und Schlägen lebensgefährlich verletzt. Dafür verurteilte ihn das Landgericht zu sechseinhalb Jahren Haft wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft sieht in der Tat dagegen nach wie vor versuchten Mord, sie hatte im Prozess auf elf Jahre Gefängnis plädiert. Der Angeklagte war Anfang Juni in dem bereits geschlossenen Café in einen Streit mit dem 43-Jährigen geraten, dem er 150 Euro geschuldet haben soll. Der brutale Angriff auf das Opfer wurde von einer Videokamera aufgezeichnet und dauerte fast eine halbe Stunde. Das Opfer wurde durch einen intensivmedizinischen Eingriff gerettet, der Täter wurde wenige Tage später in der Schweiz festgenommen.