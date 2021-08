Die A5 ist im neu gestalteten Streckenabschnitt Ladenburg-Dossenheim leiser als vorher. Das hat nach Angaben der Autobahn GmbH eine Überprüfung ergeben.

Die Lärmdiskussion war direkt nach dem Abschluss der Sanierung der Fahrdecke im Juli 2020 aufgeflammt. Anwohner, aber auch Autofahrer auf diesem Streckenabschnitt, berichteten von lauteren Fahrgeräuschen als zuvor.

Komplett anderes Ergebnis

Die von der Autobahn GmbH vorgestellte Untersuchung kam aber zu einem anderen Ergebnis. Die Lärmminderungswerte liegen demnach sogar unter den beim Bau vorhergesehenen Werten. Die Fahrbahn in Richtung Heidelberg schneide besser ab als die Gegenfahrbahn.

Die neue Waschbetondecke auf der A5 bei Ladenburg ist nicht lauter als vorher. Das haben Messungen ergeben. SWR

Die Detailanalyse der Reifen-Fahrbahn-Geräusche habe keine Auffälligkeiten gezeigt, die mit der Sanierung zusammenhingen oder auf Mängel hinwiesen.

Immissionen in Wohngebiet weitgehend unverändert

Es wurden auch die Immissionen an der autobahnnahen Wohnbebauung in Schriesheim berechnet. In 29 Fällen seien die Auslösewerte für eine Lärmsanierung erreicht worden - dies sei aber schon vor der Erneuerung der Fahrbahn der Fall gewesen. In 27 der 29 Fälle bezogen sich auf die Auslösewerte auf die Nacht und den Wert 54 db(A). Der Auslösewert für eine Lärmsanierung am Tag beträgt 64 db(A). Die Autobahn GmbH weist darauf hin, dass nach dem Immissionsschutzgesetz ein Anspruch auf Lärmsanierung nur bei Gebäuden gilt, die vor dem 1. April 1974 gebaut wurden.

Die Wohnbebauung in Schriesheim an der A5 wird nicht durch einen Lärmschutzwall geschützt SWR

Altbelag deutlich lauter

Die Lärmmessungen seien in einem normierten, wissenschaftlichen Mess- und Berechnungsverfahren erfolgt. Die Schalldruckpegel sind nach der SPB-Methode am Fahrbahnrand gemessen worden. Auch ein Geräuschmessanhänger kam zum Einsatz, der nach der CPX-Methode gemessen hat. Der ebenfalls gemessene Altbelag verursacht nach diesen Messungen deutlich mehr Lärm als die neue Waschbetondeckschicht.

Veränderte Wahrnehmung während Corona?

Es hätten sich auch keine Hinweise für ein deutlich lauteres Innengeräusch in Autos ergeben, so informiert die Autobahn GmbH weiter vom Ergebnis der Untersuchung. Die Ergebnisse widersprechen damit in fast allen Punkten der Wahrnehmung von Bürgerinnen und Bürgern. Die geänderte Wahrnehmung der Geräusche könnte auf den insgesamt verringerten Lärmpegel während der Corona-Pandemie zurückzuführen sein. Diese Vermutung wurde bei der Präsentation der Ergebnisse geäußert.

Vollständiger Prüfbericht im Netz

Der vollständige Prüfbericht ist unter www.autobahn.de/suedwest/a5bericht veröffentlicht.