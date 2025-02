Prozessbeginn nach Messerattacke in Mannheim

Am Donnerstag beginnt in Stuttgart-Stammheim der Prozess gegen Sulaiman A. Ihm wird Mord am Mannheimer Polizisten Rouven Laur sowie fünffach versuchter Mord vorgeworfen. In Mannheim, vor allem am Marktplatz, wirkt die Tat immer noch nach.

Staatsschutzverfahren am Oberlandesgericht Stuttgart-Stammheim

Der zum Tatzeitpunkt 25-jährige Angeklagte Sulaiman A. muss sich in einem sogenannten Staatsschutzverfahren verantworten. Der Generalbundesanwalt hatte bereits kurz nach der Tat den Fall an sich gezogen. Die Begründung: Dessen "besondere Bedeutung." Von Seiten des Generalbundesanwalts Jens Rommel hieß es in der Folge, Sulaiman A. habe zu massiver Gewalt gegriffen. Die Vermutung: So sollte Kritik am Islam bei einer Veranstaltung auf dem Mannheimer Marktplatz unterbunden werden.

In der Anklageschrift findet sich das wieder: So "hege der Angeklagte Sympathien für die ausländische terroristische Vereinigung 'Islamischer Staat' und teile deren Ideologie. Spätestens Anfang Mai 2024 habe er sich dazu entschlossen, in Deutschland einen Anschlag auf vermeintlich Ungläubige zu begehen", heißt es. Er wird aber nicht als IS-Mitglied oder Terrorist angeklagt.