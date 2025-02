Prozessauftakt: "Wir sind da, weil Rouven nicht da ist"

per Mail teilen

Heute hat das Staatsschutzverfahren gegen Sulaiman A. begonnen - den Mann, der am 31. Mai 2024 auf dem Mannheimer Marktplatz den POlizisten Rouven Laur mit einem Messer so schwer verletzte, dass dieser zwei Tage später im Krankenhaus starb. Es ist ein Staatsschutzverfahren, die Bundesanwaltschaft führt es aufgrund seiner Tragweite. Deshalb wird am OLG Stuttgart-Stammheim verhandelt. Die JVA gleich daneben. Patrick Figaj hat den Prozessauftakt verfolgt: