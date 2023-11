Bei einem Messerangriff in Mannheim sind im Mai zwei junge Männer lebensgefährlich verletzt worden. Am Freitag hat der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter begonnen.

Zwei 16-Jährige und ein 21-Jähriger müssen sich seit Freitag vor dem Mannheimer Landgericht verantworten - wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung.

Streit vor Club "One" in Mannheim

Das Gericht geht nach eigenen Angaben davon aus, dass zwei Brüder an einem frühen Samstagmorgen im Mai 2023 vor einem Club in der Mannheimer Innenstadt mit zwei anderen jungen Männern in Streit geraten sind. Der ältere Bruder soll zuerst Pfefferspray auf die beiden gesprüht haben. Dann habe der jüngere Bruder einem von ihnen ein Messer in die Seite gerammt, so die Anklage.

Daraufhin habe der damals 15-jährige Freund des Angegriffenen den jüngeren Bruder ebenfalls mit einem Messer schwer verletzt. Dem zuerst niedergestochenen 17-Jährigen musste eine Niere entfernt werden, um die Blutung zu stillen. Das Urteil wird nach sieben Prozesstagen Ende Januar erwartet.