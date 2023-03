Am Montag beginnt vor dem Landgericht in Mannheim der Prozess um die Amoktaten eines 37-jährigen Mannes. Er wird beschuldigt, im Juni drei Menschen in Ellerstadt und Mannheim getötet zu haben.

Der Beschuldigte hat am Abend des 12. Juni unter anderem mit einem Küchenmesser auf seinen 69-jährigen Vater eingestochen und ihn umgebracht, so die Staatsanwaltschaft. Das Geschehen spielte sich im Haus der Familie in Ellerstadt (Kreis Bad Dürkheim) ab. Die Mutter hatte noch ohne Erfolg versucht, dazwischen zu gehen.

Vier Radler umgefahren

Im Anschluss flüchtete der Mann mit einem Auto Richtung Mannheim. Im Hafengebiet im Süden der Stadt rammte er dann auf seiner Fahrt vier zufällig vorbeikommende Radfahrer - offenbar mit voller Absicht.

Die Radfahrer wurden auf dieser Strecke ohne Radweg umgefahren TeleNewsNetwork

Eine 71-Jährige Frau starb noch am Tatort, ihr Ehemann wenige Wochen später im Krankenhaus. Die anderen beiden Radfahrer wurden schwer beziehungsweise leicht verletzt.

Auf der Flucht in den Rhein gesprungen

Anschließend hatte der Mann seine Flucht zu Fuß fortgesetzt und war in den Rhein gesprungen. Dort holte ihn die Wasserschutzpolizei aus den Fluten und setzte ihn schließlich fest.

Mann seit Jahren psychisch krank

Nach Angaben der Behörden ist der Beschuldigte bereits seit Jahren psychisch schwer krank. Er leidet an einer paranoiden Schizophrenie. Kurz vor dem Geschehen war er noch in einer Klinik stationär behandelt und dann entlassen worden. Auch nach den Taten kam er nicht in Untersuchungshaft, sondern wurde erneut in eine Psychiatrie eingewiesen.

Dauerhafte Unterbringung in Psychiatrie angestrebt

Bereits im Jahr 2020 hatte es ein Verfahren bei der Frankenthaler Staatsanwaltschaft gegen den Ellerstädter gegeben - wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Wegen Schuldunfähigkeit war auch dieses Verfahren eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft will den 37-jährigen nun dauerhaft in einer Psychiatrie unterbringen. Für den Prozess sind insgesamt sieben Verhandlungstage angesetzt.