Ein Mann muss sich vor dem Heidelberger Landgericht wegen versuchten Mordes verantworten. Er soll im September vergangenen Jahres versucht haben, einen Bekannten in dessen Wohnung in Heidelberg zu töten. Laut Anklage soll der Mann seit mehreren Jahren Drogen von seinem späteren Opfer gekauft und diese konsumiert haben. Wegen einer Drogenlieferung sollen sich die beiden Männer dann gestritten haben. Der Angeklagte soll dabei seinen Drogenlieferanten mit einem Messer und einem Fleischklopfer angegriffen haben - mit der Absicht, ihn zu töten. Das Opfer konnte sich laut Staatsanwaltschaft nur dadurch retten, indem er den Angreifer am Auge verletzte.