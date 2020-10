per Mail teilen

Am Landgericht Mannheim ist der erste Prozesstag gegen einem 30-jährigen Mann wegen des Verdachts des Totschlags zu Ende gegangen. Der Angeklagte hat dabei erklärt, sich an nichts mehr erinnern zu können.

Ihm wird vorgeworfen seine Ex-Freundin mit 22 Messerstichen getötet zu haben. Deshalb muss er sich wegen Totschlags verantworten. Er selbst sprach von einem Filmriss. Am Tattag habe er viel getrunken und das Rauschmittel Kokain genommen. Er könne sich an nichts erinnern, so der 30-Jährige.

In Obdachlosigkeit und Heimen gelebt

Zu seinem Lebenslauf gab er vor Gericht an, dass er in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sei. Bereits mit zwölf Jahren habe er angefangen habe Drogen zu nehmen und damit zu handeln. Obdachlosenheime und auch Gefängnisaufenthalte zählte er als Stationen seines Lebens auf. Der Angeklagte erschien vor Gericht im Rollstuhl. Denn nach der Tat soll er, als die Polizei an seiner Tür klingelte, vom Balkon im 5. Stock seiner Mannheimer Wohnung gesprungen sein. Seitdem kann er nicht mehr laufen.

Aufgrund seines schlechten gesundheitlichen Zustands sollen die Verhandlungstage immer nur einen halben Tag gehen. Der Prozess wird am Dienstag fortgesetzt. Ein Urteil soll Ende November fallen.

Bekannte meldet Verschwinden der Frau

Der Mann soll seine Ex-Freundin, eine spanische Studentin, mit zahlreichen Messerstichen getötet haben. Sie war ein letztes Mal in die Wohnung gekommen, um ihre Sachen zu holen. Eine Freundin soll sich einen Tag nach ihrem Verschwinden bei der Polizei gemeldet haben. Als die dann bei dem heute Angeklagten klingelte, soll er vom Balkon gesprungen sein. Die Polizei entdeckte die Leiche in seiner Wohnung.