Totschlag nach Trinkgelage: Prozess beginnt

Am Mannheimer Landgericht muss sich ein 23-Jähriger wegen Totschlags verantworten. Laut Staatsanwaltschaft hatte sich der Angeklagte in Mannheim mit einem Bekannten getroffen und in dessen Keller große Mengen Alkohol getrunken. Als es zum Streit kam, schlug der 23-Jährige dem Opfer laut Anklage mit einer Flasche auf den Kopf. Später soll er den Mann so lange gewürgt haben, bis er erstickte. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Ein Mitangeklagter 30-Jähriger soll die Tat außerdem gefilmt und dem Opfer Bargeld in Höhe von rund 150 Euro abgenommen haben. Das Urteil wird Ende Dezember erwartet.