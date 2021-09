Prozess wegen Mordes aus Eifersucht beginnt

Ein Mann soll aus Eifersucht einen 39-Jährigen so schwer verletzt haben, dass dieser kurze Zeit später starb. Der damals 32-Jährige muss sich ab Mittwoch vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Er steht unter Verdacht, das Opfer im Bett seiner ehemaligen Lebensgefährtin gefunden und niedergeschlagen zu haben. Später soll er den am Boden Liegenden mit «bedingtem Tötungsvorsatz» gegen Kopf, Hals und Rücken getreten haben. Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und starb in der Nacht nach der Tat. Die Polizei nahm den Angeklagten im März dieses Jahres in der Wohnung der Frau fest. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.