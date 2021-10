Prozess wegen Mordes gegen 14-Jährigen in Sinsheim beginnt

Der Fall hat ganz Deutschland schockiert: Ein 14-Jähriger soll im Februar einen 13 Jahre alten Jungen in Sinsheim ermordet haben. Am Mittwoch beginnt in Heidelberg der Prozess.

Der 14-jährige Angeklagte soll den 13-jährigen Jungen im Sinsheimer Stadtteil Eschelbach (Rhein-Neckar-Kreis) hinterrücks mit mehreren Messerstichen getötet haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Tat detailliert geplant war. Als Motiv vermutet die Anklage Eifersucht wegen eines Mädchens, das ebenfalls in den Plan des Angeklagten involviert gewesen sein soll. In dem Verfahren vor der Großen Jugendkammer geht es aber nur um den Jugendlichen. Am Mittwoch (20.10.) beginnt der nicht-öffentliche Prozess vor dem Landgericht in Heidelberg.

Nach dem tödlichen Angriff hatten Bürger Kerzen am Tatort aufgestellt. SWR

"Ich war sozusagen hautnah dabei"

Die Tat, die mehr als ein halbes Jahr zurückliegt, erschütterte auch das etwas mehr als 2.000 Einwohner zählende Dorf Eschelbach. Ortsvorsteher Wolfgang Maier kann sich an die Tat noch gut erinnern. Er sei damals am Tatort gewesen, als der 14-Jährige von der Polizei verhaftet wurde. "Ich war sozusagen hautnah dabei", sagte Maier dem SWR. An dem Tag sei er gerade mit seinen Enkelkindern draußen gewesen. Dann seien "bestimmt fünf Polizeiautos" an ihnen vorbeigefahren, auf den Hügel am Waldrand. Als Maier am Tatort ankam, seien schon ein Hubschrauber und mehrere Einsatzwagen vor Ort gewesen. Direkt vor seinen Augen sei der 14-Jährige, den er gekannt habe, dann in Polizeigewahrsam genommen worden.

"Den kenne ich doch, das ist doch ein Junge von uns."

Sinsheim erinnert sich ewig an diese Bluttat

Auch für Jörg Albrecht, Oberbürgermeister von Sinsheim, ist die Tat noch präsent. Jeder im Ort kenne den Tatort am Waldrand, sagte er. Man habe mittlerweile aber eine gewisse Zeit der Verarbeitung hinter sich. Der ganze Trubel um die furchtbare Tat, den er im Frühjahr verursacht hatte, habe sich etwas gelegt, so der OB.

"Dieser Tatort ist bekannt in Eschelbach."

Mit Messer in der Hand festgenommen

Hätte die Tat verhindert werden können? Der 14-jährige mutmaßliche Täter ist für die Polizei kein Unbekannter gewesen. Ende vergangenen Jahres hatte er einen Mitschüler mit einem Messer schwer verletzt. Auch als die Polizeibeamte den Jugendlichen direkt nach der Tat in Eschelbach festnahmen, hielt er ein Küchenmesser in der Hand.

Haftstrafe bis zu zehn Jahren drohen

Seit seiner Festnahme sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind mehrere Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird Anfang Dezember erwartet. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, droht dem mutmaßlichen Täter eine Jugendstrafe von bis zu zehn Jahren Haft. Der 14-Jährige selbst beteuerte zunächst seine Unschuld.