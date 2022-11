Betrug mit Corona-Testzentrum in Mannheim

per Mail teilen

Zwei Männer stehen ab Montag vor dem Mannheimer Landgericht, weil sie sich mit einem Corona-Testzentrum in Mannheim mehrere Millionen Euro erschlichen haben sollen.

Die beiden angeklagten Männer sollen ein Corona-Schnelltestzentrum in Mannheim betrieben haben. Dabei sollen sie der kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) mehr als 2,1 Millionen Euro für Corona-Testungen von März bis Oktober 2021 in Rechnung gestellt haben. Die KVBW überwies laut Anklage gut 2 Millionen Euro. In dem Testzentrum seien aber tatsächlich entweder gar keine oder sehr viel weniger Corona-Tests durchgeführt worden, als angegeben, teilte eine Gerichtssprecherin mit.

Falsches Schulungszertifikat vorgelegt

Einer der bedien Angeklagten soll außerdem beim Mannheimer Gesundheitsamt eine Frau als Corona-Schnelltestbeauftragte angemeldet haben. Die Frau sollte offenbar als Ärztliche Leiterin des Schnelletstzentrums fungieren, so eine Gerichtssprecherin. Dafür sei eine Schulung notwendig. Die Frau soll aber die Schulung gar nicht gemacht haben. Das vorgelegte Schulungszertifikat soll gefälscht gewesen sein, so die Sprecherin weiter. Zu der Frau als mutmaßliche Mittäterin gebe es gesonderte Ermittlungen.

Drei weitere Personen sollen in den Betrug involviert sein

Die beiden Männer sollen sich laut Anklage für ihre Betrugsmasche mit drei weiteren Personen zusammengetan haben. Die drei anderen sollen sich in wechselnder Zusammensetzung mit Corona-Testzentren rund 345.000 Euro bzw. rund 924.000 Euro erschlichen haben. Die drei müssen sich nach Angaben einer Sprecherin in einem anderen Gerichtsverfahren verantworten.