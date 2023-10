Der Prozess um einen getöteten Obdachlosen in Mannheim ist am Donnerstag zu Ende gegangen. Der Angeklagte soll dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht werden.

Das Landgericht Mannheim hat am Donnerstag einen Mann zu einer dauerhaften Unterbringung in einer Psychiatrie verurteilt. Er hatte am 10. Dezember 2022 einen Obdachlosen in der Nähe des Mannheimer Neckarufers getötet. Obdachloser starb kurze Zeit nach der Tat in Mannheim Der Angeklagte hatte einen 37 Jahre alten Obdachlosen, der im Rollstuhl saß, mehrfach getreten und geschlagen. Laut mehreren Zeugenaussagen hat er anschließend mit der Tat geprahlt. Er konnte wenige Tage nach der Tat in Köln festgenommen werden. Das Opfer starb später an den Folgen eines Milzrisses. Der Tatort in der Nähe des OEG-Bahnhofs in Mannheim: Im Dezember 2022 wurde hier der 37-Jährige getötet. Priebe/ PR-Video Angeklagter war schuldunfähig bei der Tat Ein Gutachten habe ergeben, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig war. Demnach leidet er an einer schizophrenen Erkrankung. Bei der Tat sei er außerdem stark betrunken gewesen, so das Gericht. Das Urteil entspricht der Forderung von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Der Tatort liegt in der Nähe des Mannheimer OEG-Bahnhofs und gilt als Obdachlosen-Treff. Dieser ist nach der Tat geräumt worden. Inzwischen nutzen Wohnungslose den Unterstand aber wieder.