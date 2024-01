Landgericht Heidelberg: Ehemaliger Rechtsanwalt wegen Untreue verurteilt

Ein 50-jähriger ehemaliger Rechtsanwalt ist vom Landgericht Heidelberg heute zu einer Bewährungsstrafe von knapp zwei Jahren verurteilt worden. Er hat rund 250.000 Euro veruntreut.

Der 50-jährige Mann hatte wegen Veruntreuung von Geldern in Höhe von mehr als 730.000 Euro vor Gericht gestanden. Beim Prozess berücksichtigt wurden rund 250.000. Er hatte sich ab dem Zeitpunkt der Hausdurchsuchung kooperativ gezeigt, im Vorfeld fast alle Vorwürfe eingeräumt und außerdem seine Anwaltszulassung kurz vor Prozessbeginn abgegeben. Die Staatsanwaltschaft hatte zwei Jahre, der Verteidiger ein Jahr und zehn Monate gefordert - jeweils auf Bewährung.

Ehemaliger Rechtsanwalt nutzte Generalvollmacht aus

Der 50-jährige ehemalige Rechtsanwalt besaß eine Generalvollmacht für die Konten der 1945 geborenen Frau und hat zwischen 2017 und 2021 regelmäßig Gelder von dort auf Konten überwiesen, auf die er Zugriff hatte. Teilweise handelte es sich dabei um Konten von Firmen, an denen er beteiligt war, teilweise um das Konto seiner Frau, bzw. deren Unternehmen. Unter anderem hat er mit der geschädigten Seniorin drei Darlehensverträge abgeschlossen, bei denen unklar war, ob sie zurückzahlen konnte.

Tipp einer Kanzleimitarbeiterin führte zur Anklage

Die Staatsanwaltschaft kam dem Mann auf die Schliche, weil eine Kanzleimitarbeiterin Anzeige erstattet hatte. Ursprünglich war auch noch die Ehefrau des ehemaligen Rechtsanwalts angeklagt, allerdings wurde dieses Verfahren zwischenzeitlich eingestellt. Der Verurteilte hatte eine Rechtsanwaltskanzlei, die offenbar schleppend lief. Die Seniorin war eine der wenigen Mandaten, die er hatte. Sie war noch während der Ermittlungszeit überzeugt davon, dass sie ihrem Anwalt voll vertrauen konnte.

Die alte Frau musste sich aufgrund der Veruntreuung einschränken

Die geschädigte Frau lebte in einem Altenheim und bekam nach Auskunft des Staatsanwalts regelmäßig Besuch von dem ehemaligen Rechtsanwalt. Sie war wohlhabend, besaß Aktien und eine Immobilie in Frankfurt und konnte sich in dem Altenheim zwei Zimmer leisten. Durch die Veruntreuung musste sie sich einschränken und lebte zuletzt nur noch in einem Zimmer. Sie starb im Oktober 2022.

Erben können auf Versteigerung eines Porsche Carrera hoffen

Mit der Anklage wurde das Vermögen des 50-Jährigen beschlagnahmt. Darunter befand sich ein Porsche Carrera Baujahr 1971 – ein Liebhaberstück, dessen Wert der Verteidiger auf 100.000 Euro schätzt. Ansonsten ist der Verurteilte verschuldet. Er arbeitet derzeit als kaufmännischer Angestellter in der Catering-Firma seiner Frau. Das Unternehmen steckt derzeit in einem Insolvenzverfahren, darf aber von der Ehefrau weitergeführt werden. Das Paar hat zwei Söhne im Alter von 17 und 19 Jahren. Das Gericht hat entschieden, dass der Verurteilte den Erben 300 Euro monatlich zurückzahlen muss.

Mildes Urteil auch wegen Verfahrensverzögerung

Das Verfahren gegen den Mann hat sich wegen personeller Engpässe beim Gericht über anderthalb Jahre hingezogen. Der vorsitzende Richter räumte ein, dass dies eine Belastung für den Mann war und sich mildernd auf das Urteil auswirkte. Dennoch betonte er nochmal, dass es sich bei den Taten um einen schweren Vertrauensbruch handelte.

Richter: Verurteilter war offenbar nicht für den Beruf geeignet

In seiner Urteilsbegründung räumte der Richter ein, dass die Verlockung für den 50-Jährigen offenbar groß war, sich zu bereichern, weil seine eigenen Geschäfte nicht gut liefen. Er sagte: