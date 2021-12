Plädoyers im Prozess um versuchten Totschlag in Tattoostudio

Im Prozess um einen Angriff auf den Inhaber eines Tattoostudios in Hockenheim sollen am Mannheimer Landgericht die Plädoyers gehalten werden. Staatsanwalt und Verteidigung geben ihre Einschätzung nach dem Ende der Beweisaufnahme ab. Das Urteil wird der vorsitzende Richter dann voraussichtlich am 17. Dezember sprechen. Das Gericht hat in den bisherigen neun Verhandlungstagen versucht, das Geschehen vom 7. Dezember 2020 aufzuklären. Die Angeklagten, sechs Männer und eine Frau, sollen den Inhaber des Tattoostudios mit Gewalt gezwungen haben, sämtliche Rechte an dessen Geschäft an sie abzugeben. Dabei waren die Angreifer mit Eisenstangen, Messern und Quarzhandschuhen bewaffnet. Der Inhaber erlitt bei dem Überfall eine schwere Stichverletzung. Die angeklagte Frau soll ihm eine volle Halbliter Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben.