Acht Männer sollen versucht haben, einen Mann zu töten, direkt vor einem Mannheimer Krankenhaus. Sie sitzen jetzt auf der Anklagebank. Vorwurf: Versuchter gemeinschaftlicher Mord.

Die Angeklagten sollen einen 46-Jährigen vor dem Theresienkrankenhaus in Mannheim angegriffen haben. Hintergrund war offenbar eine Auseinandersetzung wenige Stunden vor der mutmaßlichen Tat in einem Döner-Imbiss in den Mannheimer Quadraten. Das spätere Opfer, das auch als Nebenkläger auftritt, ein 46-jähriger Mann, soll sich dort mit einem damals 50-Jährigen gestritten haben. Danach kamen beide mit Schnittverletzungen - im Gesicht beziehungsweise an den Händen - ins Theresienkrankenhaus.

Mann wurde lebensgefährlich verletzt

Als der 46-Jährige die Klinik spätabends wieder verließ, soll ihm einer aus der achtköpfigen Gruppe ein Messer in den Bauch gerammt haben. Dadurch erlitt er lebensgefährliche Verletzungen. Gleichzeitig sollen andere Männer aus der Gruppe auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Auch, als der Mann bereits auf dem Boden lag.

Vor dem Eingang des Theresienkrankenhauses wurde am 30. Mai 2024 ein Mann bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt. IMAGO IMAGO / Arnulf Hettrich

Krankenhausmitarbeiterin alarmierte die Pforte, die Pforte dann die Polizei

Die Männer sollen erst von ihrem Opfer abgelassen haben, als eine Krankenhausmitarbeiterin den Pförtner alarmieren konnte, der dann die Polizei rief. Diese Frau hatten die acht Männer zunächst auch mit einem Faustschlag außer Gefecht gesetzt, so die Anklage. Sie habe sich in dem Bereich aufgehalten, in dem sich die Tat abgespielt hat.

Nach Not-OP: Opfer wurde gerettet

Bei der Tat wurde das 46-jährige Opfer lebensgefährlich verletzt und konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. Anschließend lag der verletzte Mann auf der Intensivstation. Nach SWR-Informationen versuchten die mutmaßlichen Täter später dort einzudringen. Das Pflegepersonal konnte das aber verhindern.

Die Angeklagten sitzen seit Ende Juni in Untersuchungshaft. Der Prozess dauert voraussichtlich bis Mitte Mai.