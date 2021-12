Brutale Attacke in Mannheimer Café: 34-Jähriger vor Gericht

per Mail teilen

Vermutlich im Streit um Geld soll der Tatverdächtige in einem Café in Mannheim ausgerastet sein. Dabei soll er mehr als zweihundertmal auf sein Opfer eingeschlagen haben.

Anlass für brutale Attacke war ein Streit um Geld

Der Angeklagte soll Anfang Juni gegen ein Uhr nachts mit einem anderen Mann in einem Café in der Mannheimer Mittelstraße in Streit geraten sein. Dabei ging es laut Anklage möglicherweise um Geld. Der 34-Jährige soll das Opfer mit einem Tritt gegen den Kopf zu Fall gebracht haben. Als dieser wehrlos auf dem Boden lag, habe er fast eine halbe Stunde lang auf ihn eingeschlagen und eingetreten.

Grausam und gefühlskalt soll der Mann seine Tat gefilmt haben

Laut Anklage handelte der Mann grausam, ohne Gefühl oder Mitleid. Außerdem soll er Teile der Tat gefilmt haben. Der Angeklagte selbst verließ das Café, rief aber seinen Bruder dazu. Dieser alarmierte den Notarzt. Das schwer verletzte Opfer konnte gerettet werden. Der Angeklagte floh aus Deutschland und wurde Mitte Juni in der Schweiz festgenommen.